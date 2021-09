Tartu ülikooli kliinikumi täna Kvartalis avatavad rinna-, silma- ja hambaröntgenikabinet lühendavad loodetavasti ravi- ja uuringujärjekordi ning on südalinnas paiknemise tõttu patsientidele hästi ligipääsetavad. Kliinikum on need sisse seadnud esimesele korrusele raamatupoe kõrvale, haarates endale 285 ruutmeetrit.