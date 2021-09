Põhjus on väga lihtne: meil on parlamentaarne riigikord, mida ma väga austan. Arvan, et see on väga mõistlik riigikorralduse mudel. Meil ei ole ühelgi institutsioonil ülearu suurt võimu, nad kõik peavad toimima omavahel tasakaalus. Parlamendi roll on valida vabariigile president ja parlament sai selle ülesandega hakkama väga kiiresti, juba teises voorus. Ma tahan parlamenti kiita – töö oli väga hea.