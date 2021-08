Elva valla rahvas kogub miljonit spordikilomeetrit, kuid samal ajal on vallavolikogu liikmetel oma miljon juba olemas. Vallajuhtimine peaks ju olema läbipaistev ning vallavolinikud oma otsustes vallavalitsusest rahaliselt sõltumatud. Ei saa olla nii, et volikogus istuvad inimesed, kes volikogu liikmetena on teenuse tellijad ja ettevõtjatena sellesama teenuse osutajad või mõne valla allasutuse palgasaajad. Vaatame lähemalt mõningaid näiteid Elva vallavolinike kohta.