Vahur Kollom: pidev vastandumine väsitab

Tähtsal päeval peeti kõnesid ja avaldati arvamust möödaniku ja oleviku kohta. Kahtlemata on selline hetk ka mõtisklemiseks. Teate küll seda küsimust: kas me sellist Eestit tahtsimegi? Kuid aeg-ajalt peamegi enesele ja ka teistele esitama küsimuse, kas oleme jõudnud täpselt sellesse punkti, kuhu jõuda soovisime. Vähemalt meedias avaldatu põhjal on märgata, et oleviku ja tuleviku asjus ei olda üksmeelel. Paras annus kriitikat kuulub tänapäeva ja ilmestab arvamusvabadust.