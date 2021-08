Raekoja platsi nurgal nelja obeliskiga maja juures on kaks vana kanalisatsiooniluuki, millelt on valmistaja nimi maha kraabitud. Üks võimalus on, et need olidki eestiaegsed luugid ja neilt kraabiti Rosenbergi nimi maha. Teine võimalus, et uues tehases eemaldati Rosenbergi nimi vormilt ebapiisava põhjalikkusega ning seetõttu on tähtede jäljed nähtavaks jäänud. FOTO: Margus Ansu