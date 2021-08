Kuremaa külaseltsi eestvedaja Raul Soodla sõnas, et mõistab Jõgeva majandusühistut, et kahjumis väikepoodi ei ole mõistlik pidada, kuid loodab, et veel on võimalik läbi rääkida ning leida ühistuga kompromiss. «Olen kindel, et on võimalik ka teisiti, kasvõi muuta poe avamist hilisemaks, siis saaks hoida poodi ka õhtul lahti,» pani Soodla ette.