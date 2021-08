Kas on võimalik, et presidendiproua staatuses tuleb Sirje Karisel oma senisest ametist lahkuda? Varem on ta avaldanud arvamust, et võibolla siiski mitte. «Praegu olen Tartu linnamuuseumi direktor ja mulle meeldiks seda tööd jätkata, aga eks aeg näitab, kas ma saan erinevate ülesannetega hakkama,» ütles ta.