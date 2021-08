Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi direktor tõdes, et teade tuli kooliperele ehmatusena ning kooliaasta esimene päev võetakse vastu leinas. «See on esimene kord, kui Petersoni kool peab midagi nii rasket läbi elama,» sõnas Kaste, kes noormeest hästi teadis.

Hansa kooli direktor Liina Karolin-Salu kutsus tänaseks lahkunud 15-aastase neiu klassikaaslased kokku. Karolin-Salu on tüdrukut õpetanud ja tunneb teda hästi. Ta meenutas lahkunut kui üht väga armast ja kena last. «See tunne on midagi sellist, mida ei oska mitte keegi teine ette kujutada, milline valu see küll nendele peredele on,» sõnas ta.