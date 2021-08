MEENUTUS ⟩ Alar Karis jaanuaris 2021: ma ei sobi presidendiks

Kui ajakirjanik Aet Rebane küsis, kas Karisel võiks olla poliitilisi ambitsioone, vastas too, et need on ainult «muuseumipoliitilised».

Kui Rebane järgmiseks pakkus võimalust, et Karisest võiks saada järgmine riigipea, tunnistas intervjueeritav, et seda ettepanekut on talle küll tehtud, ent andis kohe mõista, et see ei tule kõne alla.

«Mul on väga kõrged kriteeriumid presidendile ja saan aru, et ma ei sobi. Olen nii palju maa peal, et saan aru, et see tekitaks nii mulle kui riigile muresid juurde. See pole väga keeruline amet, aga nõuab midagi, mida minul pole,» ütles Karis 8. jaanuaril 2021.

