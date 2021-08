Sirje Karis on Tartu linnamuuseumi direktor septembrist 2018. FOTO: Margus Ansu

Eesti presidendiks valitud Alar Karise abikaasa Sirje Karis juhib Tartu linnaajaloo muuseume ja on linnamuuseumi direktor. Ta ei ole meest, kes on aina Tallinnas viibinud, juba viis päeva näinud. Teisipäeva pärastlõunal valimiste tulemust kommenteerides jäi ta napisõnaliseks. «Asi on veel väga värske ja ametlikult ei ole ju seda veel välja öeldud, vormistamine alles käib,» rõhutas ta.