Sportlike eluviiside mõju riigi üldisele heaolule on tõestatud ning pikaajaline. Mida tugevamaid samme riigi toel selles valdkonnas astume, seda kiiremini tulemustele jõuame. Kuna praegu jääme kehalise aktiivsuse poolest oma läänenaabritest kaugele maha, tuleb riiklikult soodustada tegevust ja investeeringuid, mis aitavad elada kauem terve ja õnnelikuna.

Eestis liigub regulaarselt vaid kuni 45 protsenti inimestest vähemalt pool tundi kaks korda nädalas, samal ajal kui Põhjamaades on vastav näitaja 70 protsendi juures. Vähene liikumisaktiivsus on meie ühiskonnas üks suurimaid terviseriske. Arengustrateegia Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030 ehk «Sport 2030» üks suurtest eesmärkidest näeb ette, et valdav osa elanikest liigub ja spordib.