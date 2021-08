Puhja rahvas elab oma küla mehele kaasa

Karise presidendiks valimisele elab kaasa väike Puhja alevik Tartumaal, kus presidendikandidaat elab. Elva vallavolikogu liige, endine Puhja vallavanem Vahur Jaakma on Alar Karise naaber. Jaakma sõnas, et hoiab naabrimehele lausa kaht pöialt. «Alar on inimene, keda tean ja tunnen paar aastakümmet. Ta on asjalik, tasakaalukas ning tal on hea närv ja enesevalitsemine,» kiitis ta naabrimeest.