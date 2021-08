Ajakirja Eesti Arst peatoimetaja Urmas Siigur jälgib teaduskirjandust pidevalt ning on leidnud, et Jeffrey Morrise seisukohti koos viitega tema artiklile tuleb jagada suurema hulga inimestega.

Arvude maagia

Pealkirja järgi otsustades võiks arvata, et Jeffrey Morris asub esitama fakte vaktsiinide ebatõhususe kohta. Artiklis seisab, et 15. augusti seisuga on Iisraelis raske haigestumise tõttu haiglas 214 vaktsineerimata ja 301 vaktsineeritud patsienti. Harrastusstatistik hüüataks nüüd: vaktsineerituid on ju palju rohkem, järelikult vaktsiinid ei toimi!

Artiklis esitatud arvud on tõesed, järeldus aga väär. Professor Jeffrey Morris näitab, mida arvud 214 ja 301 räägivad vaktsineerimata ja vaktsineeritud Iisraeli kohta siis, kui arvutada välja nende suhe 100 000 inimese kohta.

Iisraeli umbes seitsmest miljonist inimest on täielikult vaktsineerituid 5,6 miljonit ehk 79 protsenti, ning vaktsineerimata on 1,3 miljonit ehk 18 protsenti. Kui Iisraeli kõikidest vaktsineeritud inimestest on haiglas 301, siis 100 000 vaktsineeritud inimese kohta teeb see 5,3. Ning kui Iisraeli kõigist vaktsineerimata inimestest on haiglas 214, siis 100 000 vaktsineerimata inimese kohta teeb see 16,4.

See on üle kolme korra rohkem! Järelikult: vaktsiinid hoiavad ära suure osa raskelt haigestumisi. Kui arvesse võtta vaktsineerituse taset erinevates vanuserühmades – vanemad ja ohustatumad inimesed on kõige enam vaktsineeritud –, siis selgub, et vaktsiini efektiivsus raskelt haigestumise ärahoidmisel on 85–95 protsenti.

Valeuudiste vastu

«Spekulatsioonid, nagu poleks vaktsiinid tõhusad, on vesi vaktsiinivastaste veskile. See on ka murekoht vaktsineeritutele, et kas need on ikka piisavalt kaitstud,» toonitas Siigur. Ta soovitas neil, kes algallika viiteta valeuudiseid uskuma jäävad, lahti võtta Jeffrey Morrise artikkel ja teadlase mõttekäik läbi vaadata. Põhikooli matemaatikast piisab.