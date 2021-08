Külli Hansen on loomeettevõtja, ärinõustaja ja ettevõtluslektor. Talle on ontud Eesti konsultantide assotsiatsiooni ettevõtlusnõustaja IV kategooria. Ettevõtjana on Külli olnud tegev kunstivaldkonnas: ta on olnud aastaid kunstigalerii juht, kuraator ja koolitaja. Ta on nõustanud loomeettevõtteid ja mikroettevõtjaid, aidates neil välja töötada oma äriplaane, valida sobivaid ärimudeleid ja kasvustrateegiaid. Lektorina on Külli pidanud loenguid Tallinna ülikoolis, Estonian Business Schoolis ja kõrgemas kunstikoolis Pallas, kus tema teemad on olnud äriplaneerimise, ärimudeli innovatsiooni, projektijuhtimise ja loova mõtlemisega seotud teemad.

Oma eesmärki loomemajanduskeskuse (LMK) juhina kirjeldas Külli järgmiselt: «Tartu Loomemajanduskeskus koos Tartu Filmifondiga on hästi toimiv organisatsioon ja olulisel määral selle juhtimises muutuseid ei tule. Küll aga peame käima kaasas trendidega ja mõtlema tõsiselt sellele, kuidas loomemajanduse sektoris viia ellu digipööret, olla senisest veelgi keskkonnateadlikum, võtta suuremat sotsiaalset vastutust ning suurendada loomeettevõtete nähtavust veebis. Loomeettevõtjatel on praegu väga põnevad ajad, sest just tänu digitaalsetele uuendustele on ka kõige väiksematel ettevõtetel võimalik kasvatada enda äri rahvusvaheliseks ja saavutada edu. Oleme loomas toetus- ja mentorlusprogramme ettevõtjate toetamiseks ning kõiki, kes on uutest väljakutsetest inspireeritud, ootame keskusega liituma.»

Samuti peab Hansen LMK-le väga oluliseks verstapostiks 2024. aastat, kui Tartu on Euroopa kultuuripealinn. Mitmed LMK projektid on kultuuripealinna tähtsündmuste hulgas ning plaan on neid järjepidevalt arendada, et pakkuda kultuurilisi tippelamusi just 2024. aastal. Töö jätkub ka Tartu filmifondi arendamise ning rahvusvaheliste produktsioonide toomisega Tartusse.

«Koostöö arendamine kohalikul ja rahvusvahelisel tasemel on kindlasti oluline eesmärk, et olla mõjusam ja silmapaistvam loomemajanduse kompetentsikeskusena,» lisas Hansen. «Juba praegu toetame loomeettevõtluse arengut Gruusias ning algamas on nõustamistegevus Ukrainas. Usun, et Tartu loomemajanduskeskus on parim paik, kuhu tulla oma loovaid ideid arendama ja kasvatama.»

Sihtasutuse Tartu Loomemajanduskeskus nõukogu esimees Indrek Katušin: «Mul on väga hea meel, et Külli nõustus kandideerima. Ta on LMKga olnud seotud selle algusest peale. Ta teab ja tunneb sektorit väga hästi, olles ka ise ettevõtjana olnud tegev just loomemajanduses. Aastal 2024 on Tartu Euroopa kultuuripealinn ning LMK-l on suur roll selle juures. Külli Hanseni teadmised ja kogemused tulevad kindlasti suureks kasuks plaanide elluviimisel.»