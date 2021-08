Ratasepp sai kaela kahekordse ultratriatloni kuldmedali

Ratasepp loeb võistluse üle ootuste kordaläinuks, kuigi see ei olnud kaugeltki lihtne: “Ujumine läks oodatust raskemalt, sest ujumisvõimekus ja -kiirus on hetkel kaugel sellest, mis see oli enne koroonaviiruse pandeemia puhkemist. Rattasõit oli nauditav kuni esimesed 300 km, mil me korraliku külma paduvihma kaela saime. Teise vahetusalasse jõudes olid mu jalad ja käed külmunud ja ilma tiimiliikmete abita oleks sokkide, riiete, jooksususside ja kinnaste selga-jalga saamine olnud katsumus omaette. Esimesed kümme jooksukilomeetrit kulus mul keha üles soojendamisele, seejärel sain aga oma trumpalal paremuse maksma panna.”