Tartu tarkusepäev on kooli alguse pidu, kus pakutakse meelelahutust ja võimalust uueks õppeaastaks endale sobiv huviring leida. Interaktiivsete töötubadega on väljas erinevad Tartu huvikoolid ja ühingud, lava ees ja lava peal esinevad muusika- ja tantsukoolid.



Anne noortekeskuse hoovi on koondunud lisaks Tartu Noorsootöö Keskuse tegevustele ka Erakool HuviTERA, Estonia_TUIT iGEM võistkond, American Councils, JJ-Street tantsukool, Stuudio Säsi, Punane Rist, OLE (Raudteeohutus), Gaidid, YFU, Tartu Mudellennu Klubi, VeniVidiVici, AegRuum, Tartu Laste Turvakodu, Tartu noorte töömaleva aktiiv, Tartu Loodusmaja, DJ-kool, Tartu Muusikamaja ning Eesti Töötukassa.



Külastajad saavad tutvuda ja aktiivselt kaasa lüüa erinevate huvikoolide ja huvitegevuse pakkujate tegevustes. Toimuvad töötoad, võistlused ja mängud, mille käigus saab võita auhindu.



Söögiks pakuvad head ja paremat Funfood OÜ ja Mullika tänavatoit OÜ. Kogu programm algab kell 15 ning kestab kella 20ni. Päev lõpeb kell 18 algava kontserdiga, kus esinevad ansambel Efektiiv ja Liis Lemsalu band.



Lisaks Anne noortekeskuse messialale avavad oma uksed Minikool, Medoonity huvikool, SK Jõud Junior, Shaté Tantsukool, Tartu Ülikooli muuseum ja Lille noortekeskus. Tartu linna noortevolikogu viib tarkusepäeva raames läbi paneeldiskussiooni «Tuleviku Tartu» ning Tartu Lastekunstikool korraldab Barclay platsi juures õpilaste töödest kunstinäituse.



Kõik tarkusepäeval toimuv on osalejatele tasuta.



Tartu Tarkusepäeva ürituse link on leitav Facebookist: https://fb.me/e/MUAsbRM8 ning Tartu Noorsootöö Keskuse kodulehelt: https://tntk.tartu.ee/tartu-tarkusepaev.



Üritust toetavad Tartu linn, Tartu Kaubamaja, Värska Vesi AS, Tagurpidi Maja, AS A. Le Coq ja Kommipomm.



Tarkusepäeval järgitakse hetkel riigis kehtivaid piiranguid. Kõik 18+ vanuses külastajad peavad tõestama oma nakkusohutust (näitama vaktsineerimispassi või tõendit negatiivse koroonatesti kohta, mis ei ole vanem kui 72 tundi või tõendit Covidi läbipõdemisest). Kohapeal on võimalik teha kiirtesti, mille maksumus on 8 eurot. Kõik alla 18-aastased noored peavad oma vanuse tõestamiseks kaasa võtma isikut tõendava dokumenti.