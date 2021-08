«Kujutage endale ette A4-paberist välja lõigatud tasapinnalist ketast. Ühe sirge lõikega võime sellest kettast lihtsasti eraldada kui tahes väikese tüki. Igast juustukerast on võimalik lõigata kui tahes väikese läbimõõduga viil. Lõpmatumõõtmelistes ruumides, kus keradele, viiludele ja läbimõõdule on antud loomulik tähendus, võib olukord olla üsnagi sarnane, aga võib ka juhtuda, et kera suvalise viilu läbimõõt on sama suur kui kogu keral.» Nii näitlikustas professor Rainis Haller inauguratsiooniloengul käsitletavaid ekstreemse geomeetrilise struktuuriga ruume, mille kohta leiab näiteid juba funktsionaalanalüüsi klassikaliste Banachi ruumide seas.