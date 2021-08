«Paljud arvavad, et kannel on rahvapill, millega mängitakse lihtsaid rahvaviise,» rääkis festivali peakorraldaja Ann Kase. «Meie festivali eesmärk on kõigile näidata, et see pill on esiteks suuteline palju enamaks ja teiseks – pole need rahvaviisid nii lihtsad midagi. Olenemata sellest, kas tegu on kromaatilise, väike- või rahvakandlega, oleneb mängitav repertuaar täiesti artistist ja tema soovidest.»