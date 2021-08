Irja Alakivi: jube tegu linnalooduse vastu Ihastes

Endine kõrge linnaametnik, nüüdne demokraatlikke linnaplaneerimisviise unustav ja eirav ettevõtja ning temale kuuluv ettevõte Paju Arendus alustasid 6. augustil jubedat tegevust Tartu linnalooduse väärisalal, Ihaste tee 18 kinnistul – Tartu rohevõrgustikku kuuluval 22 hektari suurusel tugialal, kus kasvab parimas eas kaasik, kus on tuvastatud kaitsealuseid taimeliike ning kus on rikas elustik. Ihaste on küll aedlinn, kuid metsaloodust on Tartus väga vähe ja metsalooduse pakutavaid hüvesid vajavad nii Ihaste kui ka lähedal asuva Annelinna elanikud.