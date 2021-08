Algas jalgpallikompleksi ehitus

Ehkki uue väljaku ja linna esimese halli valmimine valmistab igat masti jalgpallisõpradele heameelt, tõdevad asjatundjad, et sellestki on enim harrastatava spordiala jaoks vähe. Nii näiteks tõdes jalgpalliklubi Welco mängija Rain Näkk, et 17 aastat mänguplatsil olnuna on ta ikka ja jälle igatsenud harjutamiseks siseruumi, kus talvel pole ohtu end vigaseks kukkuda.