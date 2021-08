Poole kaheteistkümne ajal jäid Emajõe ääres jalutajad seisma, sest pilku püüdis Kaarsilla nii-öelda vaheseinale astunud artist. Nimelt esitas vähem kui meetrisel betoonribal hoogsa stepptantsu balletitantsija Matthew Jordan (parempoolsel ülemisel pildil). Etteaste tempot ilmestab hästi see, et kuigi väljas puhus jahutav tuul, tunnistas Jordan pärast esinemist, et tants võttis higiseks küll.