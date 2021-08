Algmaterjalile põhinedes on valminud kaks erinevat varianti: originaalpikkuses duett ja sama dueti tuntuim meloodialõik – Vanemuise «kõll», mida teatrikülastajad on harjunud kuulama kutsungina saali.

Kollomi sõnul pidi arvestama kellade arvuga, millele pala mahutada, aga ka sellega, et dueti originaalharmooniat oli vaja muuta kõlalisel eesmärgil. «Kiire harmoonia vaheldumine kelladel annab sedavõrd rikkaliku kõlapildi, et meloodia võib kaotsi minna. Ka vähendasin meloodias järjestikku kõlavaid noote. Kelladel ei ole sama noodi kiire kordamine otstarbekas, kuna kella heli on nagunii pika järelkajaga ja liigne kordamine jätab veidi kohmaka tulemuse. Püüdsin säilitada originaali meeleolu nii palju kui võimalik ning dueti algussõnad: «Õnn meie juurde jää» peaks olema praeguses üleilmselt komplitseeritud situatsioonis igati tervitatav.»