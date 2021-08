Tartu õpilased saadeti juba neljandal koolipäeval karantiini, õhtuks otsus muutus

Kairit Lillepärg on Tartu Katoliku Kooli 14-aastase õpilase ema ning sai neljapäeval direktorilt kirja, milles too selgitas, et üks kooliõpetaja andis positiivse koroonaproovi ning paluti lastevanematelt nõusolekut kiirtestimiseks. Kohe pärast seda laekus aga uus kiri, mille kohaselt andis Terviseamet korralduse kõigil mittevaktsineeritud lähikontaktsetel kaugõppele minna.

Väidetavalt ei saanud kiirtestimist läbi viia, sest lihtsustatud karantiin hakkab kehtima alles alates 1. septembrist.

Lapsevanemad segaduses

Lillepärgi laps pidi koolipäeva pooleli jätma ning murelik ema tegi oma Facebooki kontol postituse, kus pöördus avalikult ka haridus- ja teadusministri Liina Kersna poole. «Tegin postituse, sest olukord oli absurdne. Kool alles algas ja juba kolme poole päeva möödudes tuli minna distantsõppele, kuigi terve augustikuu rõhutati, et seda kindlasti ei juhtu,» rääkis Lillepärg.

Minister vastas küsimusele selgitusega, et lihtsustatud karantiinikord koolides hakkab tõesti kehtima 1. septembrist, ent hakkas uurima, miks ja kuidas lapsed koju saadeti.

Sama päeva õhtuks saabus taas uus info. «Õhtul kella seitsme-kaheksa paiku tulid järgmised e-kirjad, kust selgus, et minu lapse klass ei olnud nakatunud õpetajaga lähikontaktne ning saab reedest uuesti kooli minna,» jätkas Lillepärg.

Haridusminister selgitas postituse all samuti, et Terviseametiga saavutati kokkulepe, mille kohaselt ka nendes koolides, mis alustasid varem, saab siiski lähtuda lihtsustatud reeglitest. «Loodan, et lapsed, kes on karantiinis, saavad teha uuel nädalal testi ja kelle test on negatiivne, saavad jätkata kontaktõppes. Palun vabandust segaduse pärast,» sõnas Kersna.

Pomm tiksub edasi

Reede hommikul saadeti lastevanematele veel uute selgitustega e-kirjad, kust tuli välja, et lastevanemate endi asjaajamine aitas olukorra lahendada. «Keegi juristiharidusega lapsevanem oli vist Terviseametiga suhelnud, nii oli mainitud direktori kirjas. Meile lastevanematele kirjutati, et tänu asjaajamisele saadi Terviseametilt või ministeeriumilt luba lapsi alates 1. septembrist kiirtestida koolis. Seega lapsed, kes neljapäeval määrati karantiini kümneks päevaks ja muidu oleks kodus pidanud olema 6. septembrini, saavad nüüd minna ikkagi 1. septembril kooli kiirtestima ja negatiivse testitulemuse korral pääsevad järgmisel päeval õppetööle,» sõnas Lillepärg.

Kuigi olukord lahenes, oli ütlesid asjaosalised, et juhtunu häiris neid väga. «Tekkis küsimus, kuidas saab nii olla, et koolidel on võimalik alustada õppeaastat varem, aga samal ajal uued reeglid hakkavad kehtima alles 1. septembril. Ka Tartu Erakool tiksub ju sel juhul niiöelda pommi otsas 1. septembrini, sealgi algas kool varem,» märkis lapsevanem.