Reoveeuuring: Elva paistab halvas mõttes silma

Eesti keskmist olukorda kirjeldava indeksiga võrreldes on koroonaviirust enim Lõuna- ja Kesk-Eesti asulate reovees, vähese viirusekogusega paistavad silma Virumaa suuremad linnad.

Uuringu juhi, antimikroobsete ainete tehnoloogia professori Tanel Tensoni sõnul on seekordsetest tulemustest näha, et Lõuna-Eestis on viirus eelmise nädalaga võrreldes ühtlasemalt laiali läinud.