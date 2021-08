Austria kahekordne ultratriatlon on teine ultratriatloni võistlus, mis pärast COVID-19 epideemia algust toimub. Möödunud aastal tühistati kõik võistlused ja tänavu on aset leidnud vaid üks.

Võistlusel ujutakse 7,6 km 50-meetrises välibasseinis, 360 km ratast sõidetakse 10,6 km ringil ning 84,4 km joostakse 1,4 km ringil.

Kahekordne ultratriatlon tuleb intensiivne ning esikonkurentsis püsimiseks tuleb Ratasepa sõnul kõikvõimalikud käigud meeskonnaga detailselt läbi arutada, sest kõik peab toimuma käigu pealt, sh toitumine ja riietumine.

Ajalisi eesmärke seades usub Ratasepp, et praeguse füüsilise vormi juures oleks aeg alla 20 tunni teostatav. «Kahjuks ei sõltu see tulemus ainult minust. On kaks olulist faktorit, mis seda lõpptulemust mõjutavad: liiklus rattarajal ja ilm,» sõnas ta.

Rattatrass on lauge ja hea teekattega, kuid ratast sõidetakse avatud liiklusega teel ning võistlejatel tuleb kahes kohas teha vasakpööre ja neil puudub seal peatee. «Kõik sõltub sellest, kas ja kuidas korraldajad suudavad selle lahendada. Kui seal tuleb iga kord hoog nulli pidurdada, lisab see kindlasti väga mitu minutit rattaajale juurde. Teine kiirust mõjutav tegur on ilm, mis lubab taas tulla vihmane. Praegu on ebaselge, kui märjad olud saavad rattal olema. Kui vihma tuleb palju, siis sunnib see rohkem ettevaatlikkusele ja pikendab rattasadulas veedetavat aega,» rääkis Ratasepp.

Rataseppa saadab Austria võistlusel kolmeliikmeline meeskond: Kain Kalja, Aivar Tugedam ja Kaur Kuuskmäe.

Parim kahekordse ultratriatloni läbimise aeg jääb Ratasepal 2019. aastasse, kui ta lõpetas IUTA sarja võistlusel distantsi ajaga 19:42.57. Sellega sai ta enda nimele poolaka Robert Karase nimel olnud maailmarekordi. Kehtiv maailmarekord on aga taas Robert Karase nimel ajaga 18:44.38.