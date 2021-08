Tartu ülikoolis alustab õpinguid 4339 uut üliõpilast

Õppeprorektor Aune Valk märkis, et kuigi ülikool sai nii üliõpilaste kui ka õppejõudude hinnangul eelmisel hooajal kaugõppe korraldamisega hakkama, õpetamisalased digioskused kasvasid ning kaugõppes oli nii mõndagi, mida tulevikku kaasa võtta, häiris õppejõude napp kontakt üliõpilastega. «Oleme saanud mitmekordse kinnituse, et ülikool on palju enamat kui iseseisvalt teadmiste omandamine. Suhtlus, praktilised tööd, loengute vahelised arutelud, tegutsemine üliõpilasorganisatsioonides ja palju muud loob meile ülikoolipere tunde ja annab üliõpilastele kogu elu muutva kogemuse. Kõige keerukam on kaugõpe esmakursuslastele. Seega tuleb meil kõigil end hoida ja vaktsineerida, et saaksime võimalikult kaua silmast silma tegutseda,» sõnas ta.