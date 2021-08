rõbedal 10. jaanuari päeval alguse saanud Maarja kiriku torni ehitus on jõudnud nii kaugele, et laduda on jäänud veel 15 meetri jagu punaseid telliseid. Kui ehituse alguses polnud tornikiivri ja selle alla jääva kitsama osa jaoks veel raha, siis nüüdseks on seegi kokku saadud.