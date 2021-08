Paneme linna kodanikele omanikutulu teenima

Me oleme viimased 30 aastat kuulnud, kuidas me ühiselt ehitame oma riiki ja omavalitsusi, milles elame. Lisaks oleme kuulnud, et riik ja omavalitsused poliitikute sõnul aina arenevad. Ja arenemise tunnistuseks on... vajadus pidevalt mõelda välja uusi makse või tõsta olemasolevaid. Ehk teisisõnu on poliitikute lahendus sõltumata erakondlikust kuuluvusest ikka see, et maksustamise karvane käsi tuleb toppida sügavamale kodaniku taskusse.