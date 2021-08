Eesti lennundusklastri juht Kristo Reinsalu (pildil) nentis, et mitmed välis­esinejad muude maade regionaalsetest lennujaamadest on varemgi tõdenud, et lennujaama ümber ärilise tegevuse kasvatamiseks ja lendude lisamiseks ei ole kuldvõtmeke tingimata turism, mis on olnud senine lähenemine.