Võrreldes eelmise aasta suvega jäid söögikohtade omanikud rahule, isegi seekordsete piirangute kiuste. Küll aga ei ole kõik toidukohad täielikult taastunud. Kohviku Werner ja kaubamaja Gustav Cafe juhataja Jaan Kelp rääkis, et kahest koroonalainest nad alles kosuvad ja niipea, kui hakkab hästi minema, tulevad uued takistused. «Enne koroonat olid meie käibed suuremad ja külastatavus suurem. Iga kord, kui mõni uus piirang tuleb, tunnen ma, kuidas võtab seest õõnsaks,» rääkis Kelp. Sel aastal said nii Gustav kui Werner jalad alla suuresti tänu juunis peetud lõpupidudele. Jalad alt viisid aga sama kiiresti jälle uued piirangud, mis väikeste ruumidega söögikohtadele ei anna eriti palju võimalusi kliente vastu võtta. «Kui keegi soovib korraldada 50 inimesega üritust, oleks see meile tähendanud, et ma panen maja kinni,» selgitas Kelp olukorda enne 26. augustil kehtima hakanud piiranguid.