Selleks et näidata, mida huvitavat võib ellu tuua reaalainete õppimine, olid kohal mitmed kosmose- ja tehnoloogiavaldkonna tuntud tegijad, nende seas ettevõtete GuardTime ja Milrem esindajad. GuardTime on loonud Eesti vaktsiinipassi tehnoloogia ja Milrem arendab mehitamata sõidukeid, näiteks kuukulgureid. Noortel oli võimalik tutvuda 14 moodusega, kuidas kosmosevallas karjääri teha. Huvilistele selgitati, et kuigi reaalained kipuvad koolis sageli jääma teoreetiliseks, võivad just need hiljem praktikasse rakendatuna kaasa tuua päris tööd ja teenistust. «Kuigi koolis ei pruugi nii tunduda, võivad reaalained ärgata ellu tõeliselt põnevate elukutsetena,» sõnas peakorraldaja Heli Lätt. Karjääripäeval tutvustati töövõimalusi neljal alal: ilm ja kliima, ettevõtlus kosmoses, komeedid, meteoriidid ja asteroidid ning kosmoselennud. Samuti toimus asjatundjate eestvedamisel hulk töötube. Ürituse korraldas ESERO Eesti kosmosehariduskontor. Tegemist on Euroopa kosmoseagentuuri ja eestimaiste partnerite koostöös ellu kutsutud üldharidust toetava projektiga.