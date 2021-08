Eesti spordi- ja olümpiamuuseumi projektijuht ja festivali kuraator Kristo Kaskpeit rääkis, et selline festival toimus Tartus viimati 1970. aastatel. Festivali korraldamise mõtet oli ta kuklas kandnud juba oma esimesest tööpäevast spordi- ja olümpiamuuseumis. «Tartu on festivalide linn ja spordifilmid näitavad sporti uue nurga alt. Valisime filme põhjalikult ja need on nii mitmekesised, et kõik leiavad endale midagi,» lisas ta.