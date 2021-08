Kõrgkoolid ei hakka vaktsineerimispassi lauskontrolli tegema

Kõrgkoolidel on vahetult enne uue õppeaasta algust selgus selles, et üliõpilastele võimaldatakse vähemalt osaliselt lähiõppes osalemist. Kuidas seda eesmärki võimalikult ohutult täita, selles on kolmes Tartu suuremas kõrgkoolis mõningaid erinevusi. Ühine on, et kõrgkoolis tuleb kanda maski, samuti on piiratud rühmade suurust ning suure osalejate arvuga loenguid tuleb kuulata veebis. Koroonapasse kontrollima kõrgkoolid ei kiirusta, ehkki pisteliselt on ka see kavas.