Mihkel Lees (pildil), kas ja kuidas on kavas õppeaasta algul koolides õpilaste ja töötajate vaktsineerimist korraldada?

Linnavalitsusel on ülikool kliinikumi ja kiirabiga kokkulepe, et vajaduse korral tullakse koolidesse vaktsineerimisel appi. Seda võimalust tutvustati koolijuhtide juba 16. augustil ja lepiti kokku, et hariduskorralduse peaspetsialist Karin Pihl hakkab teemat haldama.