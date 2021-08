Ehkki koroonaohu tõttu on osalejate hulk võrreldes seniste hiilgeaegadega vähenenud, on festivali programm tihe. Sedapuhku on kokku toodud üle 150 esineja, tegevus toimub neljal laval ja osaleda saab ligi 50 seminaril. Eile peeti mitmel pool Tartus juba 30 kõrvalprogrammi üritust.