GALERII ⟩ Ärifestivali esimene päev pani linna ettevõtjatest kihama

sTARTUp Day programmijuht Triin Kask rääkis, et üks olulisemaid üritusi täna ja terve festivali vältel on virtuaalsed kiirkohtingud, milles on ühtlasi eesmärk püstitada uus osalejate maailmarekord. Nimelt püstitati praegu püsiv kiirkohtingute osalemise rekord 2014. aastal Belgias ärikiirkohtingute üritusel JCI Limburg, seal võttis osa 1068 inimest. sTARTUp Day on võtnud eesmärgiks saada ärikiirkohtingule 1074 osalejat. Kas uus rekord ka sünnib, selgub alles reedel, kui festival läbi saab.

Kiirkohtingute mõte seisneb selles, et startup'ide asutajad ja investorid saavad omavahel sidemeid luua ja mõtteid põrgatada, rääkis Kask. Osalema on sealjuures oodatud need, kes näiteks püüavad leida endale koostööpartnereid või otsivad endale ettevõttesse uusi talente. «See on hea koht, kus saab hästi kiirelt endale palju uusi kontakte luua – see on kindlasti üks ägedamaid üritusi, mis festivalil toimub,» ütles Kask.

Teine tänase päeva oodatuim sündmus oli lõunal alanud Investorite päev, kuhu olid kokku tulnud kümned rahvusvahelised investorid kaugemalt ja lähemalt. «Üritus meelitab kokku välisinvestorid, kes juba teavad Eesti startup'i renomeed ja neid huvitab, kuhu siin veel saaks investeerida, rääkis Kask.

Riskikapitalifondi Karma Ventures asutaja ning investor Margus Uudam, kes juhtis Investorite päeva paneeli «Exit from a founder’s perspective», võttis päeva kokku positiivselt, sest peale videoekraanil oldud koroona-aastat sai lõpuks taas inimestega näost näkku kohtuda. «Videost jääb puudu lisasuhtlus, mis suurendab usaldust, loob täiendavaid sidemeid ja uusi võimalusi,» leidis ta.

Uudam ütles, et kuigi maailmas konkureeruvad sTARTUp Day laadsed üritused tihedalt, on siiski Tartu teinud endale aastatega tugeva nime. «See on praktiliselt väga kasulik, eriti asutajatele, sellist festivali taset näeb maailmas harva.»

Tema sõnul on Eestis viimasel ajal startup'ide arv jõudsalt peale Pipedrive'i exit'it ja Wise'i börsile minekust kasvanud. Seetõttu loodab ta tänase ja kahe järgmise päeva vältel kohtuda uute startup'ide asutajatega ja luua nendega uusi kontakte, et ühtlasi näha ka potentsiaalseid investeerimisvõimalusi.

Riskikapitalifondi Karma Ventures asutaja Margus Uudam juhtis täna lõunal sTARTUp Day paneeli Exit from a founder's perspective. FOTO: Margus Ansu

Hommikul toimus Tartu loodusmajas ja veebis ka sotsiaalse ettevõtluse projekti kohtumine. Osalesid nii ettevõtted kui ka sotsiaalset ettevõtlust toetavad tugiorganisatsioonid, kes said ülevaate kohalikust sotsiaalse ettevõtluse ökosüsteemist.

Tutvuti teemakohaste näidetega, arutleti võimaluste ja kitsaskohtade üle ning osaleti töötubades, kus jagati nõuandeid, kuidas sotsiaalses ettevõtluses oma ideed piloteerida, esitleda ja rahvusvaheliseks laieneda.