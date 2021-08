Ärifestival sündis 2016. aastal ERMis, kuid toimus järgmisel kolmel aastal Tartu ülikooli spordihoones, mille eelis oli suur tühi pind ja soodne asukoht kesklinnale. Et tänavu peetakse festivali suvel, võeti kasutusse ka välialad, millega koos on festivalil ERMis rohkemgi ruumi kasutada kui spordihoones.

Tõsi, kui vihma peaks sadama hakkama, ja külalised tahavad ERMi sooja minna, siis võib muuseumis kitsaks jääda, ütles ärifestivali peakorraldaja Marili Vihmann. Siiski on Vihmannil hea meel, et juubeliks on festival tagasi seal, kus see sündis. Nimelt on ERMi ümbrus ka kaunis roheline ning uhke maja võiks osalejatele väga meeldida.