Tartu kammermuusika festival on oodatud sündmus nii kohalikule muusikapublikule kui ka interpreetidele.

Festivali lõppkontsert algab 12. septembril kell 15, dirigent Juan José Restrepo juhatamisel mängib siis Lõuna-Eesti Kammerorkester. See kammerkoosseis sündis alles tänavu, sihiks professionaalsete muusikute ja õpilaste koostöö edendamine.

Orkestri asutaja Juan José Restrepo on pärit Kolumbiast ja tuli Eestisse 2013. aastal, mil tast sai Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias viiuli interpretatsiooni eriala magistrantuuris professor Mari Tampere-Bezrodny õpilane. Alates 2015. aasta jaanuarist on ta olnud Vanemuise teatri sümfooniaorkestri viiuldaja ja 2017. aasta septembrist Võru muusikakooli viiuliõpetaja. eesseisval kontserdil saab kuulda üht Juan José Restrepo enda loodud uudisteost «Suite del Mediterráneo». Kavas on ka Brahmsi ja Britteni teosed.