Siin te juba olite, professor! – nii kõlab tuntud kultusfilmist pärinev tsitaat, mida on Tartu rohealadega seoses paslik kasutada. Jälle on kadumas roheala Ihastes, jälle toimub see kõik Natura 2000 ala lähedal, jälle on tegemata täismahus keskkonnamõjude strateegiline hindamine, jälle peab sekkuma kohus. Kus kunagi laius kasemets, haigutavad nüüd langetustraktori roopad. Miks see on nii läinud ja mida teha teisiti?