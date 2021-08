Sel kevadel püstitati Tartus mitmeosaline näitus ameerika filantroopi ja fotokunstniku Bobby Sageri kahekümne aasta jooksul kogutud jäädvustustest. Need Sageri poolt kogutud ülesvõtted, mida eksponeeritakse Tartu Keskpargis, Küüni tänaval ja Aparaaditehase galeriis, on oma kontseptsioonilt sügavalt humaansed: portreed keeruliste olude küüsis olevatest lastest ja nende silmist peegelduv lootus võiks meile õpetada seda kõige olulisemat – meil kõigil on õigus rahule.

Näituse juhi ja uue filmi produtsendi Charlene Renniti sõnutsi kasutab Sager fotokunsti kui vahendit, et tõsta teadlikkust globaalsetest humanitaarprobleemidest ja sügavalt traumatiseeritud kogukondadest. «Eriti lastest, kelle eludesse jätavad need kriisid kõige tugevama jälje,» sõnas Rennit. Tema laiem sõnum on, et need lapsed piltidel räägivad meist endist – ei ole «nemad», vaid «meie», rõhutab ta. «Ühtne inimkond ongi meie ülivõimekus.»

Kui maikuus näitus avati, mõjus galeristi Anna Lutheri sõnul see äsjase koroonaisolatsiooni kontekstis südamlikuna justnimelt nende inimlike lugude kaudu. «Inimlik tuum, mis meid kõiki ja alati ühendab, jäi sotsiaalse üksinduse tingimustes kaugeks ja see kogemus mõjus võõrandavalt.»

Nõnda võib öelda, et Bobby Sageri näitus tuletab tartlastele meelde seesuguseid ilusaid tundeid nagu lootus, rõõm ja armastus – tundeid, mis põlevad meis kõigis, kuid mis on kustunud ebaõiglaselt paljudes, sest need inimesed on omaenese keskkonna ohvriks sündinud.

Näitus Afganistani kontekstis

Näitus on aga hiliste poliitiliste arengute kontekstis Afganistanis teistlaadse ja mõneti teravama tähenduse omandanud. Teose «Invisible Sun» autor ja näituse looja Bobby Sager on sügavalt kurb Talibani võitlejate poolt arendatud mässust, kuid meenutab meile, et see areng ei ole isoleeritud sündmus.

«Talibani repressioonidele eelnevad möödunud sajandil Ameerika Ühendriikide ja Nõukogude Liidu poolt läbi viidud repressioonid, ning mäletades neid lugusid, taastub meis ka usk, et see kõik on ületatav – kui me aitame üksteist,» sõnas kunstnik.

Sageriga koostööd tegev ajakirjanik Neeme Raud ütles, et lugedes olukorrast Afganistanis, meenusid talle justnimelt Bobby Sageri ideed ja nende olulisus. «Jälgides arenguid Afganistanis ja tunnistades sealset humanitaarkatastroofi, mõtlesin ma Bobbyle. See, mis toimub praegu Afganistanis, ei ole kõigest lugu ühe riigi läbikukkumisest, vaid hõlmab miljoneid – miljoneid lugusid, sisemaailmasid, hingi – vahel täis hirmu, vahel ka viha – aga see kõik räägib inimlikkusest. Bobby Sager meenutab meile seda,» sõnas ajakirjanik Raud.

Aparaaditehase galerii, keskel näituse juht ja uue filmi produtsendi Charlene Rennit. FOTO: Erakogu

Aparaaditehases asuvas galeriis eksponeeritud portreed on justnimelt afgaani lastest. Näituse kuraator ja Sageri elukaaslane Charlene Rennit rääkis, et Bobby on teinud need fotod kahekümne aasta jooksul, kui ta oli Afganistanis, aidates seal luua koostöös terviseministeeriumiga meditsiini väljaõppe keskus naistele ning see keskus on täielikult Talibani poolt anastatud.