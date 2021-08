Sel nädalal saab Tartumaal kaitsepookida enam kui kolmekümnes asukohas

«Kui Tartumaa elanikest üle 70 protsendi on vaktsineeritud, siis tuleb meil veel veidi pingutada saavutamaks veelgi turvalisem ja kõrgem vaktsineerituse tase, et sügis-talvele kindlamalt vastu minna,» rääkis Teder. «Hetkel, mil kolmas laine on pead tõstmas, näeme, kuidas enamik haiglaravi vajajaid on veel vaktsineerimata.»