Aparaaditehase festival toob õuele mitmekesise programmi

Festivali muusikaline programm ulatub hoovist galeriidesse ja esmakordselt on muusikalisteks snäkkideks kasutusel ka Kastani tänava tunnel. Avatakse järjekordne Aparaaditehase aastanäitus, toimuvad tantsuetendused, ekskursioonid ja töötoad. Lisaks on külastajatel võimalik tulla kauplema Müürilille täikale, kuulata kontserte ja tantsida ööklubis.

Angaari kõrval tegutsev trüki- ja paberikunstikeskus TYPA on koos Ajuoksega pannud kokku mitmepäevase töötubade programmi, millest on hea osa võtta kogu perega. Laupäeval on külastajad oodatud Müürilille täikale, pärast mida on mugav kulgeda õhtusse live-kontsertide saatel.