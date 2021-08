«Praeguseks on politseinikud intensiivraviosakonnast välja saanud ning nende ravi jätkub nüüd tavaosakonnas. Neil on natuke parem kui varem,» rääkis politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Ragne Keisk. Ehkki ta ei saanud üksikasjalikult kolleegide terviseseisundi kohta infot jagada, tõdes Keisk, et tavapalatisse viimine annab märku sellest, et politseinike seisund ei ole enam eluohtlik.