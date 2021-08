Tartu abilinnapea Raimond Tamm ütles, et ühistransport on konkurentsivõimeline üksnes siis, kui bussid on mugavad, väljuvad sagedasti ning jõuavad kiirelt sihtpunkti. «Tavapäraselt on bussiliikluse kiiremaks ja sujuvamaks muutmiseks kasutatud eraldiseisvaid ühistranspordiradu, mis on linnaliikluse seisukohalt siiski üsna jäik lahendus. Seetõttu proovime Tartus teisiti ja bussidele sõiduradade eraldamise asemel kutsume hoopis autojuhte üles parempoolset sõidurada bussidele jätma,» rääkis Tamm. Ta lisas, et liiklusmärkide mõte seisneb ennekõike selles, et autojuhid märkaksid linnaliikluses busse ja võimaldaksid neile muust liiklusest kiiremat edasijõudmist.