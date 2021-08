Tartu sõudjad panid Eesti meistrivõistlustel konkurendid värisema

Kahe päevaga 14 kulda kogunud tartlased said lisaks kuus hõbedat ja neli pronksigi, mis teeb medalite üldarvuks 26. Meistritiitlite arvult teine oli Narva SK Energia viie ja Pärnu ning Viljandi sõudeklubi võrdselt kolme medaliga, teatas Eesti sõudeliit.

Ülekaalukalt parimat noorte sõudjate taset näidanud SAK Tartu treener Reigo Pihlak hindas klubi edu suure tiimi tööks. «Üksinda sellist asja ei saa kindlasti eest vedada. Minul on küll au olnud eesotsas olla, ent meil on veel klubi majandav Rait Merisaar ja Kristel Tohu, kes tegeleb üksikaerusõudjatega. Peagi võtab taktikepi kätte ja alustab noortega isegi sportiv Rein Muda,» rääkis nooruses isegi tugevalt sõudmist harrastanud Pihlak.