Supilinnas jõe poolt lugedes teine tänav Oa on kevadest peale remondis ja nüüd, kus arheoloogilised uuringud läbi, edeneb töö lõpu poole. See tähendab, et rajatud on killustikalus, käsil on äärekivide panemine ja septembris peaks asi olema nii kaugel, et saab paika asfalt ja võib võimalik olla ka liikluse taasavamine, võttis olukorra kokku Tartu teedeteenistuse peaspetsialist Siim Mitt.