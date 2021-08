Eelmisel nädalal oli Põlva maantee ääres liikumas mitmeid seenelisi, kes tunnistasid, et metsa all seeni küll leidub, aga vähevõitu. Turul on aga kukeseened ja puravikud mitmel letil müügis ning müüjad väitsid, et saak on seni olnud hea. Milline see seenehooaeg siis tõotab tulla?