Suure veeuputuse kirjandusmuuseumi hoidlates tingis pooleliolev remont

Kirjandusmuuseumi töötajad ja objektil viibinud ehitajad alustasid kohe hoidlatest arhiivimaterjalide päästmisega ning seda tehti hilisõhtuni, kuid kuna vee juurdevool oli kiire ning tekkis ootamatult, said paljud säilikud märjaks ning nende kuivatamisega tegelesid kirjandusmuuseumi töötajad veel sellel nädalalgi.

Veekahju põhjustasid ehitustööd, mida riigi kinnisvara aktsiaseltsi tellimusel teeb AS Tartu Ehitus. Remondi käigus oli avatud osa saalipealsest katusest, kust vihmavesi kõigepealt remondis olevasse saali ja sealt põranda kaudu edasi saali all olevatesse viide hoidlaruumi tungis. Ehitaja oli küll sajuvee ärajuhtimiseks paigaldanud vastava rajatise, kuid see ei taganud paraku vajalikku kaitset ega suutnud nii suurt kogust vett ära juhtida.