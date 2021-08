Esimeses neist on Keränen kirjutanud Argentinast koos perega Tallinnasse Nõmmele kolinud algkoolipoisist, kes leiab kiiresti palju sõpru seepärast, et on osav jalgpallur. Äsja ilmunud järjes saab selgeks, et viisakalt tuleb käituda ning inimestesse lugupidavalt suhtuda soost ja kehavärvist olenemata igal pool, ka spordis.