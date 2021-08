Päästjad tõid ballooni välja ning lubasid õhutamise järel pererahva koju tagasi. Foto on illustreeriv. FOTO: Arvo Meeks

Eile said päästjad teate, et Mustvee vallas Omedu külas on kodus läinud ümber gaasiballoon. Ballooni ja pliidi vaheline voolik purunes ning tuppa lekkis gaasi. Pererahvas reageeris õnneks väga kiiresti: nad avasid kohe uksed ja aknad, lülitasid välja elektri ning väljusid ise hoonest.